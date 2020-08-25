شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعود لاختبار المقاومة – تحليل - 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون حاجز 1.1800 بعد الانخفاض الذي شهده في الجلسات الماضية، ويبدأ اليوم بميل صاعد ليختبر مقاومة القناة اللحظية الهابطة من جديد، ويحتاج السعر للتماسك دون هذه المقاومة كشرط أول لاستمرار السيناريو السلبي خلال الفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.1680 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق 1.1810 ثم 1.1885 والثبات فوقها.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط