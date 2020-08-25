شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البورى يتراوح بين 32-46 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 25– 8 – 2020 استقرارا لجميع الأصناف وذلك وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.
وسجل سعر البورى" 1 " 40 – 46 جنيها فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها.
و سجل البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو و البلطى "1" سجل 20-21جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" 17-19جنيها، وسجل الفليه البلطى 30 – 100، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، واستقر سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها.
وسجلت أسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس، والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها.
كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-220جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 60 – 75 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، وسجل سمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها.
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