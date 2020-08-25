شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أنابيب (2200) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق مكاسب حادة جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.38% بما يعادل 0.58 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 13.08، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.08 ومستوى المقاومة 14.50.