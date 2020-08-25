شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم المصافي (2030) الصعود بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليصل السهم إلى أعلى مستوياته منذ شهر مايو لعام 2015، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.99% بما يعادل 3.10 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويشهد السهم ارتفاع ملحوظ في احجام التداول، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء. Advertisements لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 54.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 70.78. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 60.00 ومستوى المقاومة 70.78.

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