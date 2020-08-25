شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.17% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ولكن ما كبح من جماح مكاسب السهم بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 12.24، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.28.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.57 ومستوى المقاومة 12.58.