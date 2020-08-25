شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين يغلق عند مستوى قياسي جديد – تحليل صباحي – 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم اللجين (2170) الارتفاع في آخر جلساته، وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.54% بما يعادل 0.90 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 33.95، ليستهدف مستوى المقاومة 43.08.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.95 ومستوى المقاومة 43.08.