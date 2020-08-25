شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت الشمالية (3004) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 10.18، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 1.37% بما يعادل 0.14 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.18، ليستهدف مستوى المقاومة 10.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.02 ومستوى المقاومة 10.92.