شكرا لقرائتكم خبر عن باتك يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم باتك (4110) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 4.30% بما يعادل 1.15 نقطة، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليهاجم السهم مقاومته الحالية عند 28.00.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 28.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 30.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.45 ومستوى المقاومة 29.00.