شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد – تحليل صباحي – 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.08% بما يعادل 0.70 نقطة، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء. Advertisements لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 66.90 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 63.70 ومستوى المقاومة 66.90.

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