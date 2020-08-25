شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت أم القرى يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت أم القرى (3005) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 4.30% بما يعادل 1.07 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديدة بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 26.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 28.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.64 ومستوى المقاومة 28.00.