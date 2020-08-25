شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم عطاء (4292) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي المؤقت للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويستفيد من دعمه الإيجابي خلال تداولاته القادمة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.74% بما يعادل 0.65 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.85، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 40.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.85 ومستوى المقاومة 39.15.