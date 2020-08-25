مدينة المعرفة يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 25-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم مدينة المعرفة (4310) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.11% بما يعادل -0.01 نقطة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 9.44، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 10.82 إلى 7.20)، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9.44، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 10.05 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.20 ومستوى المقاومة 9.85.
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