شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مع استمرار التفاؤل بشأن "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار التفاؤل في الأسواق بشأن لقاحات وعلاجات فيروس "كورونا" على الرغم من تواصل ارتفاع عد الإصابات والوفيات.



يأتي ذلك عقب إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية اعتماد بلازما دم المتعافين كطريقة علاجية لفيروس "كورونا".



وتعد أستراليا من الدول التي تواجه شبح موجة ثانية من فيروس كورونا حيث فرضت الحكومة قيود الإغلاق والعزل على بعض الولايات من بينها "فيكتوريا" بعد تفشي الفيروس بوتيرة سريعة.

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وبناء على إحصاءات جامعة "جون هوبكينز"، بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم نحو 23.7 مليون حالة بينما توفي أكثر من 814 ألفا.



وسوف تتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع نحو اجتماعات "جاكسون هول" والتي تشهد ملتقى ومناقشات بين مصرفيين وخبراء اقتصاد للحديث عن مستجدات السياسات النقدية والإجراءات المالية لمواجهة كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 03:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7176، وسجلت العملة الأسترالية أعلى سعر اليوم عند 0.7182 في حين سجلت أقل سعر عند 0.7155.