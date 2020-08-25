شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.70% بما يعادل 55.45 نقطة، ليستعد المؤشر بمهاجمة مستوى المقاومة النفسي 8,000.00، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء. تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 8,000.00 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,700.00 ومستوى المقاومة 8,100.00. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 103 عدد أسهم الشركات الخاسرة 83 عدد أسهم الشركات الثابتة 12 عدد أسهم الشركات المتداولة 197

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