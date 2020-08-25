تركيا تتوقع تخفيض وارداتها من الطاقة بشكل كبير بعد اكتشاف حقل الغاز بالبحر الأسود

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سفينة يافوز للتنقيب تشاهد من ساحل كارباز في شمال قبرص في 21 يوليو 2019

صرح وزير الطاقة التركي فاتح دونميز السبت أن بلاده تتوقع انخفاضا كبيرا في وارداتها من الطاقة بعد اكتشافها حقلا كبيرا للغاز الطبيعي في البحر الأسود. ويحتوي الحقل على 320 مليار متر مكعب من الغاز يمكن أن تبدأ تركيا باستخدامها في عام 2023، وفقا لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تتوقع تركيا انخفاضا كبيرا في وارداتها من الطاقة بعد اكتشاف كبير للغاز الطبيعي في البحر الأسود فضلا عن مزيد من الاكتشافات بمنطقة أخرى يتم تقييمها الآن، وفقا لتصريحات وزير الطاقة التركي فاتح دونميز السبت.

فقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان الجمعة اكتشاف حقل للغاز الطبيعي يحوي 320 مليار متر مكعب (11,3 تريليون قدم مكعبة) في البحر الأسود يمكن أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2023 وأن بلاده مصممة على أن تصبح مصدرا للطاقة.

وإذا كان الغاز قابلا للاستخراج من الناحية التجارية، فإن الكشف قد يساعد أنقرة على الحد من اعتمادها الحالي على الواردات من روسيا وإيران وأذربيجان والتي كلفت البلاد 41 مليار دولار العام الماضي.

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وسوف يعزز أي تقليص لفاتورة واردات الطاقة التركية‭‭ ‬‬الأوضاع المالية للحكومة وسيساعد في تخفيف العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية والذي ساهم في دفع الليرة إلى مستويات قياسية متدنية مقابل الدولار.

وقال دونميز للصحفيين "مع هذا الاكتشاف، نتوقع انخفاضا كبيرا في الواردات. ممهدا الطريق أمام مواطنينا لاستخدام الغاز الطبيعي بتكاليف اقتصادية أقل كثيرا".

وأضاف في إسطنبول "أمامنا مساحة جديدة تبلغ 6000 كيلومتر مربع. تقييم خبرائنا هو أننا قد نجد أيضا وضعا مماثلا هناك".