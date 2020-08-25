شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو (ALAFCO) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 159 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 165 فلس،والذي يقابل الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل لمستويات قد تصل الى 150 فلس كمستوى أول ثم 140 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 165 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 157.0 بينما مستوى المقاومة هو 161.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط