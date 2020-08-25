شكرا لقرائتكم خبر عن الديره (ALDEERA)يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 15٫20 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة بالقرب من الحد العلوي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 13٫50 فلس كمستوى أول ثم 11 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.0 بينما مستوى المقاومة هو 15.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط