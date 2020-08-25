شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 15٫20 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 16 فلس، كما يلامس السهم حاليا الحد السفلي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 13 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16٫50 فلس٫

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.8 بينما مستوى المقاومة هو 15.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط