شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن سوفت (HUMANSOFT) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في قناة هابطة قصيرة الأجل، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 2571 فلس، ملامسا بذلك الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم في الأجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 2500 فلس كمستوى أول ثم 2200 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2650 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,550 بينما مستوى المقاومة هو 2,580 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط