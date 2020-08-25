شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) يتداول في اتجاه هابط -تحليل صباحي- 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 12٫50 فلس، مصحوبا باستمرار تدني كميات التداول، مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، كما يقترب السهم حاليا من مستوى المقاومة القوي عند 13 فلس، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 10٫80 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 13٫20 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12.2 بينما مستوى المقاومة هو 12.8 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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