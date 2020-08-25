المتكاملة (INTEGRATED) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 25-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء عند مستوى 348 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 360 فلس، مما يشير الى ان السهم قد يواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 300 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 370 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 340 بينما مستوى المقاومة هو 357 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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