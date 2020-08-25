شكرا لقرائتكم خبر عن أسيكو (ACICO) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 93٫10 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعمق السهم خسائره للوصول لمستوى الدعم 90 فلس كمستوى أول ثم 80 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 100 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 91.9 بينما مستوى المقاومة هو 95.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط