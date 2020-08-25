شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 575 فلس، مقتربا بذلك من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 500 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 630 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 571.0 بينما مستوى المقاومة هو 583.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط