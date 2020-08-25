شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يواصل اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 1٫013 ريال، مسجلا أعلى مستوى منذ شهر ابريل من عام 2018، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 0٫98 ريال ليواصل بذلك السهم اتجاهه الصاعد نحو مستوى المقاومة التالي عند 1٫1 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫97 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1 وبين مستوى المقاومة هو 1.04 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد