شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD)يسجل أعلى مستوى في خمسة اشهر -تحليل صباحي- 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى وبقوة ليغلق امس الاثنين عند مستوى 3٫09 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في خمسة اشهر، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 3٫20 ريال كمستوى أول ثم3٫70 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2٫90 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3٫03 وبين مستوى المقاومة هو 3.20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد