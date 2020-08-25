شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى يصعد 1.12% فى بداية التعامل بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد المؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء. وقفز نيكى 1.12 فى المئة مسجلا 23242.74 نقطة فى حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.14 فى المئة ليسجل 1625.41 نقطة.

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