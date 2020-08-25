شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يعوض خسائر الأحد -تحليل صباحي- 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 5741 نقطة، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5250 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5850 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,695 وبين مستوى المقاومة هو 5,788 نقطة