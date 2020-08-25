شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)يقترب من مقاومة محورية -تحليل صباحي- 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر خلال جلسة امس الاثنين حيث اغلق عند مستوى 9890 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 10000 نقطة، حيث يقابل خط القناة الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر لأسفل لمستوى الدعم 9400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,854 وبين مستوى المقاومة هو 9,937 نقطة