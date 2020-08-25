شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسعى للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة بدعم من الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

2.2 مليار دولار قيمة مشروع الأرطاوي، الذي تدرس المملكة التعاون فيه مع العراق، ويهدف لإعادة توجيه كميات كبيرة من الغاز الطبيعي نحو توليد الطاقة.

قال مسؤولون أمريكيون وعرب إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحث العراق على المضي قدما في مشروع لربط شبكة الكهرباء مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، وذلك ضمن خطة كبرى هدفها تقليل اعتماد بغداد طويل الأمد على الطاقة الإيرانية.

وكان مشروع الربط الشبكي محور المشاورات المكثفة التي تمت في الأشهر الأخيرة، وتمت مناقشته خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن الأسبوع الماضي.

لكن الأطراف تتجه الآن نحو إبرام الصفقات وتنفيذها بالفعل، الأمر الذي من شأنه أن يمثل تقاربًا كبيرًا بين العراق والخصوم العرب السابقين، ممن اشتبكوا في حرب الخليج عام 1991.

وقال وزير المالية العراقي علي علاوي، الجمعة الماضي، إن المشروع «على وشك أن يتم تحديده وتصميمه وطرحه في المناقصات». وأضاف في ندوة عبر الإنترنت عقدها المجلس الأطلسي أن الشبكة الكهربائية في العراق من المحتمل أن تكون مرتبطة بشبكات المملكة العربية السعودية والكويت.

وأكد متحدث باسم وزير الطاقة السعودي أن الاتفاقية «تتقدم نحو الاكتمال» وتتضمن خيارًا لربط مباشر بين العراق والسعودية.

وأضاف مسؤول كبير في إدارة ترامب، في إشارة إلى مجلس التعاون الخليجي، المكون من ست دول أعضاء: «من الضروري توصيل شبكة الكهرباء العراقية بدول مجلس التعاون الخليجي»، وأضاف «كنا نعمل على هذا المشروغ منذ فترة».

وربط الشبكة هو مجرد واحد من سلسلة من مشاريع الطاقة الكبرى قيد المناقشة بين المسؤولين العراقيين والسعوديين.

وبدأت المملكة العربية السعودية مؤخرًا محادثات حول استثمارات محتملة في مشروع الأرطاوي البالغ قيمته 2.2 مليار دولار، الذي يهدف إلى إعادة توجيه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي، التي يهدرها العراق نحو توليد الطاقة، وفقًا لعلاوي ومسؤول نفطي سعودي.

وأضاف المتحدث باسم وزير الطاقة السعودي إن الرياض تدرس أيضا استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية داخل العراق، وصادرات الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة لتزويد إدارة بغداد.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والعراق عن صفقات للغاز الطبيعي وتكنولوجيا الطاقة قد تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار. وتدخل في الصفقات عدة شركات أمريكية، هي: جنرال إلكتريك General Electric وهانيويل إنترناشيونال Honeywell International وستيلار إنرجي Stellar Energy، بالإضافة إلى خطط مع شركة شيفرون Chevron وبيكر هيوز Baker Hughes.

وكان العراق وجيرانه في دول مجلس التعاون الخليجي، ممن ينتمي أغلبيتهم إلى طوائف إسلامية مختلفة، على خلاف في الماضي، وثارت الشكوك منذ فترة طويلة بينهم حول نوايا بعضهم البعض.

وخلال حكم صدام حسين، غزا العراق الكويت في عام 1990. ومهد الهجوم الطريق لحرب الخليج في العام التالي، حيث طردت الولايات المتحدة وتحالف عريض من الدول الغربية والعربية السنية القوات العراقية من الدولة الخليجية.

وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، الذي أطاح بالديكتاتور صدام، اتهم القادة السعوديون في كثير من الأحيان الحكومات، التي يهيمن عليها الشيعة في بغداد بالوقوف إلى جانب إيران، التي تعد العدو الرئيسي للمملكة في المنطقة.

ومع ذلك، فإن اختيار الكاظمي رئيساً للوزراء في مايو وتعيين حكومة جديدة دفعا جهود العراق لتحسين العلاقات مع الرياض ودول الخليج المجاورة الأخرى.

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وتضافرت تلك الجهود العراقية مع الضغط الأمريكي لعزل إيران، وتقليل اعتماد بغداد على الغاز والكهرباء الإيراني.

على الجانب الآخر، واجه العراق صعوبات مزمنة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. ويتعلق جزء كبير من المشكلة بشبكة التوزيع السيئة المعرضة لانقطاع التيار الكهربائي. لكن مشاكل البلاد تفاقمت بسبب الدعم الحكومي وسرقة الطاقة، اللذين حرما الحكومة من إيرادات الطاقة الكهربائية. وفي سبيل مواجهة الاضطرابات العامة بشأن نقص الطاقة، استورد العراق الكهرباء الإيرانية كحل مؤقت، مما تسبب في إثارة غضب واشنطن.

إن الربط بين شبكتي العراق والخليج له تحدياته الخاصة، حيث سيحتاج العراقيون إلى تحديث البنية التحتية الكهربائية الخاصة بهم، حتى تتمكن شبكتهم من قبول الطاقة المتدفقة عبر نظام دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسبما أشار أحد المسؤولين الغربيين، ممن قال إن العمل قد يستغرق عامًا أو أكثر.

وستكون عملية الربط أيضًا واحدة من سلسلة خطوات يقول الخبراء إنها ضرورية للقضاء على اعتماد العراق على إيران في مجال الطاقة. ويقول الخبراء إن العراق يحتاج أيضًا إلى إصلاح قطاع الكهرباء من خلال خفض الدعم، حتى يمكنه استثمار الدخل الذي يتم جمعه في توليد الطاقة. وتريد بغداد أيضًا جمع ومعالجة الغاز الذي تهدره من خلال حرقه في مركز الغاز بالأرطاوي، للمساعدة في تلبية متطلبات الطاقة المحلية.

وقال الكاظمي للصحفيين يوم الخميس بعد الاجتماع مع الرئيس ترامب، إنه من أجل تسريع الربط الكهربائي، ساعد المسؤولون الأمريكيون في تسهيل الاجتماعات بالأشهر الأخيرة بين مسؤولي الكهرباء والطاقة العراقيين ونظرائهم في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى.

وأضاف الكاظمي متحدثًا من خلال مترجم: «لقد شجعنا الأمريكيون أيضًا وشجعوا جيراننا على ربط شبكات توليد الكهرباء لدينا».

في غضون ذلك، منحت الولايات المتحدة العراق إعفاءً من العقوبات المفروضة على استيراد الطاقة الإيرانية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن جزءًا كبيرًا من البلاد سيغرق في الظلام بدونه ولأن بغداد تحاول تقليل اعتمادها بالفعل.

وقال علاوي، إن الشراكات الجديدة بين العراق والسعودية ودول الخليج تعني أن «اعتماد العراق على واردات الغاز والكهرباء الإيرانية سيبدأ في التراجع بشكل كبير في وقت ما من العام المقبل».

وحتى الآن، تبقى التجارة الثنائية بين العراق والسعودية صغيرة إلى حد ما، وتبلغ نحو 400 مليون دولار سنويًا، مقارنة بالتجارة الثنائية للعراق مع إيران، حيث تصدر طهران ما قيمته 10 مليارات دولار سنويا من البضائع إلى جارتها الغربية.

وبعيدًا عن مشروعات الطاقة، تناقش بغداد والرياض أيضًا إنشاء استاد رياضي في العراق بقيمة مليار دولار، ويتسع لـ 100 ألف مقعد بتمويل من المملكة، كما سيتم بناؤه على يد بعض المقاولين السعوديين.

أيضًا، يقترح علاوي أن تؤجل الكويت أو تلغي حوالي 3 مليارات دولار يدين بها العراق كتعويضات عن حرب الخليج 1990-1991 عندما أحرق صدام حسين حقول النفط الكويتية.

وفي أول رحلة لوزير المالية العراقي للخارج أواخر مايو الماضي، سافر علاوي إلى المملكة العربية السعودية، في محاولة لإحياء الاستثمارات المقترحة بين البلدين، وإنعاش الاقتصاد العراقي المحاصر.

• ساهمت إيزابيل كولز من بيروت وسمر سعيد في دبي بهذا المقال.

ربط الشبكة الكهربائية هو مجرد واحد من سلسلة مشاريع الطاقة الكبرى قيد المناقشة بين المسؤولين السعوديين والعراقيين.