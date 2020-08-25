«اتصالات» تطلق «e-Store» للشركات الصغيرة والمتوسطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلنت «اتصالات» عن إطلاقها لخدمة e-Store المجانية لتأسيس المواقع الإلكترونية من منصة Etisalat Business Edge والتي تتيح للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة تطوير مستوى أعمالهم على الإنترنت دون التزامات تعاقدية، بما يشمل عرض المنتجات على الإنترنت، وإتاحة خاصية طلبات الشراء على الشبكة، وتوفير البيانات والتحليلات حول زوّار الموقع.

وتستطيع الشركات الصغرة الاستفادة من الخدمة المجانية مدى الحياة. وتسهم الخدمة في دعم وتطوير المواقع الإلكترونية من خلال ثلاث خطوات بسيطة ومتتالية: الابتكار، والتصميم، وبيع المنتجات.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: «تشهد الإمارات نمواً متزايداً وملحوظاً في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك تحرص «اتصالات» على تزويد هذا القطاع بالخدمات والمنتجات الملائمة والتي تعزّز إنتاجية وربحية أعمالهم. ويعكس نجاح إطلاق خدمة e-Store التزامنا التام بتمكين الشركات الصغيرة ورفدها بالحلول المصمّمة خصيصاً وفقاً لاحتياجاتها العملية، بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات في تطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة».

وتهدف الخدمة الجديدةإلى تزويد العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بتجربة تلائم متطلباتها في المواقع الإلكترونية. وتتيح لهم إمكانية تصميم موقع إلكتروني احترافي دون الحاجة للاستعانة بمصممي المواقع، حيث تحتوي هذه الخدمة على أكثر من 1000 نموذج جاهز للمواقع الإلكترونية تغطي ما يزيد على 80 من مجالات هذه الشركات.

وتقدم كذلك تجربة المتجر الإلكتروني المتكامل، لتمكّن الشركات من بيع المنتجات، وإدارة الدفعات عبر بوابات «اتصالات» للدفعات الآمنة وغيرها من بوابات الدفع الرئيسية في المنطقة بما يضمن الدفع إلكتروني بكل سهولة وأمان. وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة عرض وتصنيف كافة منتجاتها، واستكمال الموقع الإلكتروني خلال دقائق معدودة، علاوةً على إعداد وإدارة المواقع الإلكتروني من الهاتف المتحرك.