5 اتجاهات رئيسية تقود إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 1- العلاقات التجارية

بين واشنطن وبكين

* استناداً إلى البيانات التجارية من شركة سيلك رود أسوسيتس، فقدت الصين حصتها في سوق الصادرات العالمية بوتيرة متسارعة في عام 2019.

* تمكنت الشركات من التفاوض حول استثناءات الرسوم الجمركية مع وزارة التجارة الأمريكية، وقد يؤدي احتمال الفوز بالاستثناءات إلى تأخير التحول في الإنتاج للشركات التي إما غير قادرة على إيجاد بدائل سهلة للصين، وإما تلك التي تعاني قيود رأس المال في الاقتصاد الذي نعيش فيه حالياً.

2- تزايد تبني

الشركات استراتيجيات التنويع

* ستحدد القدرة التصنيعية في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الأرض والعمالة والخدمات اللوجستية، النمو المحتمل لتلك المنطقة كمركز لسلسلة التوريد.

* تعتبر أمريكا اللاتينية بديلاً آخر للمشترين سريعي التغير. وباتت المكسيك بشكل خاص، تستحوذ على حصة سوق التصدير العالمية، والتي عانت جزئياً من اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا التي مهدت الطريق لتقليل الحواجز مثل إدارة الجمارك والتجارة.

3- أهمية سوق الصين

الكبير وقوته في الدول الناشئة

* تحظى الصين بأهمية متزايدة من قبل القطاعات الرئيسية، خاصة الصناعات والتصنيع والنقل والطاقة والتعدين والبنية التحتية.

وتظهر المقابلات البحثية أن الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية تذكر السوق الصيني الكبير والمتنامي كسبب لاستمرار التصنيع في الصين، وأظهر استطلاع ثقة الأعمال الصادر عن غرفة التجارة الأوروبية في يونيو/ حزيران 2020 أن 65% من الأعضاء ما زالوا يصنفون الصين من بين أفضل ثلاث وجهات للاستثمارات الجديدة.

* ارتفعت حصة الصين في السوق العالمية من الصادرات إلى الأسواق الناشئة عبر جميع الفئات تقريباً.

* كما تستخدم الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات الصين كقاعدة تصنيع للبيع في الأسواق الناشئة.

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4- تأثير الرقمنة

والاستدامة في العمليات

* ستؤثر الرقمنة في جميع القطاعات في كيفية قيام الشركات بتسهيل علاقات الموردين وإدارتها، إضافة إلى العمليات اللوجستية والشحن، وأصبح التشغيل الآلي وإنترنت الأشياء الآن أيضاً، يتصدران مجال مقاومة الصدمات في سلسلة التوريد ضد الانقطاع.

* تتعهد شركات الرعاية الصحية وعلوم الحياة باتفاقيات شراء الطاقة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة.

* وفي الوقت نفسه، أدت جائحة «كورونا» إلى تسريع وتيرة اعتماد تقنيات التصميم ثلاثي الأبعاد، حيث تضطر الفرق إلى التعاون عن بُعد، ومشاركة الأصول الرقمية مع الشركات المُصنعة. وتقنيات التصميم ثلاثي الأبعاد ليست جديدة، ولكن من المتوقع الآن أن ترتفع معدلات تبنيها بشكل حاد.

5- تأثير تدخل الحكومة

والأولويات الاستراتيجية في المستقبل

* ستقوم الحكومات بدعم الإنتاج الطبي المهم مرة أخرى، خاصة منتجات معدات الوقاية الشخصية، مثل الأقنعة والنظارات الواقية والألبسة الواقية.

* المواد الخام هي القيد الرئيسي الذي يكبل الإنتاج المحلي والاقتصادات المتقدمة سوف تتغير بسرعة.

* ستستخدم الحكومات القروض منخفضة التكلفة والإعانات المالية والعقود طويلة الأجل لتحفيز الإنتاج المحلي، ومن المحتمل أن يكون نقل الإنتاج للمنتجات الإعلامية المهمة سريعاً.

* ستستخدم الحكومات أيضاً مجموعة من حزم الحوافز الضريبية والاستثمارية لتشجيع نشاط سلسلة التوريد الجديدة التي تخلق فرص العمل، كما هو الحال في التصنيع المتقدم.