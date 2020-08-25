ترجيح سيناريو التعافي «W».. وموجة ثانية من «كورونا» أكبر المخاطر

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يعد استبيان مديري صناديق الاستثمار لشهر أغسطس الأكثر تفاؤلاً منذ شهر فبراير 2020، إلا إن التفاؤل لم ينعكس على الاستثمارات بصورة تزيد المخاطر. وأظهر الاستبيان أن مستويات النقد، على مستوى مديري صناديق الاستثمار المشاركين، انخفضت إلى 4.6% ولكن بقيت ضمن نطاق متوسط (أقل من 4% = شديد، أكثر من 5% = حذر)، ويصل مؤشر بنك أوف أمريكا «بول أند بير» إلى 3.7، وبالتالي لا يزال بعيداً عن الارتفاع الزائد.

وبحسب الاستبيان من المتوقع أن يؤدي سيناريو «سياسة الذروة» إلى تقلبات في شهر سبتمبر (بعد انقضاء المرحلة الرابعة من التحفيز المالي)، ولكن الانخفاض غير المنتظم في الائتمان والأسهم لا يزال بحاجة إلى ارتفاع غير منتظم في الأسعار.

مؤشرات إيجابية

قال مايكل هارنيت رئيس استراتيجيات الاستثمار لدى البنك أن نسبة كبيرة من المستثمرين ترى أن السوق الآن في حالة صعود، ويتوقعون نمواً أعلى (صافي 79% = أعلى مستوى منذ ديسمبر 2009)، كما تضمنت الجوانب الإيجابية في الاستبيان الأرباح والتضخم، وتوقعات لإعلان لقاح لعلاج فيروس كورونا في بداية الربع الأول من عام 2021، كما يعتقد المستثمرون أن العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات سينخفض بنسبة 0.5% في نهاية العام.

سيناريوهات التعافي

يتوقع القليل من المديرين المشاركين في الاستبيان (17%) أن يكون التعافي على شكل حرف «V»، بينما يتوقع الكثير منهم أن يكون التعافي على شكل (حرف W) %37 أو على شكل (حرف U) 31%، ويطلب الرؤساء التنفيذيين للاستثمار من الرؤساء التنفيذيين تخفيض الديون (57%) وعدم توسيع النفقات الرأسمالية (30%)، ويعتقد المستثمرون أن الأصول (الأسهم والسندات والذهب) بلغت المستوى الأعلى من التقييم منذ عام 2008.

يعتقد المستثمرون المستطلعة آراؤهم في استبيان مديري صناديق الاستثمار بأن الاستثمار طويل الأجل في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية هو الاستثمار الأكثر اكتظاظًا (59%)، ومن ثم الاستثمار طويل الأجل في الذهب (23%)، وأن الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا تشكل أكبر «مخاطر الذيل» (35%)، تليها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (19%) والانتخابات الأمريكية (14%).

يميل تخصيص الأصول بشكل كبير نحو الأسهم الأمريكية القابلة للنمو، ولكن استبيان مديري صناديق الاستثمار لشهر أغسطس يُظهر «بوادر إيجابية» ل «أصول التضخم»... مع التوجه إلى الأسهم الأوروبية والأسهم الأوروبية الناشئة، والبنوك، وأسهم الشركات الصغيرة.