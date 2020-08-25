«الإمارات دبي الوطني» يهدي مؤشر دبي أعلى مستوى في 6 أشهر

سجلت الأسهم المحلية اختراقات جديدة في مستهل جلسات الأسبوع، بعد عطلة رأس السنة الهجرية يوم الأحد، مع استقطابها سيولة قرب 880 مليون درهم، وكان النصيب الأكبر منها لقطاعي العقار والبنوك، بالتزامن مع المراجعة نصف السنوية لمؤشر «فوتسي راسل» للأسهم الإماراتية.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 2.03% مسجلاً أعلى مستوى له منذ 6 أشهر تقريباً، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.59%.

وجاءت هذه المكاسب في ظل صعود «الإمارات دبي الوطني» 6.1% عند مستوى 11.3 درهم، مستحوذاً على 33% من إجمالي سيولة سوق دبي بما يعادل 144.3 مليون درهم عبر التداول على 13 مليون سهم، وذلك بعد إضافة سهم البنك ضمن مؤشر «فوتسي» للشركات ذات رأس المال الكبير.

كما حفزت أسهم أخرى مكاسب أسواق المال، مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.47% و«أبوظبي الأول» 0.88% و«أبوظبي التجاري» 2.09% و«أبوظبي الإسلامي» 0.75% و«إعمار العقارية» 1.71%.

مراجعة «فوتسي راسل»

وعلى صعيد مراجعة «فوتسي راسل»، فقد تم استبعاد «إشراق للاستثمار» الذي انخفض بنهاية الجلسة 4.92% من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير وإضافته لمؤشر الشركات متناهية الصغر برفقة «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض».

كما استبعدت المراجعة نصف السنوية «دي إكس بي» من مؤشر فوتسي للشركات ذات رأس المال الصغيرة، علماً أن السهم ارتفع في جلسة (الاثنين) 0.82% في حين تم استبعاد «أملاك للتمويل» و«الواحة كابيتال» و«العالمية القابضة» من المؤشر للشركات متناهية الصغر.

وتوزعت سيولة الأسواق بنحو 437.2 مليون درهم في دبي و442.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 571 مليون سهم منها 366.8 مليون سهم في دبي و204.2 مليون سهم في أبوظبي. وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 17 شركة، وجاء ذلك عن طريق 10517 صفقة.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.03% إلى مستوى 2281.07 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والتأمين والبنوك والخدمات والسلع والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار 1.61% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 1.71% و«إعمار للتطوير» 3.21% و«إعمار مولز» 0.69% و«داماك» 1.19% و«ديار» 4.77% و«الاتحاد العقارية» 1.58% مع تراجع وحيد ل«أرابتك» بنسبة 4.94%.

وزاد قطاع البنوك 3.43% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 6.1% و«دبي الإسلامي» 1.47%.

وفي المقابل، نزل قطاع الاستثمار 0.7% مع نزول «دبي للاستثمار» 0.82% فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.23% و«شعاع كابيتال» 1.12%.

كما انخفض أيضاً قطاع النقل 0.57% إثر انخفاض «أرامكس» 1.08% في وقت استقر «العربية للطيران» وارتفع «الخليج للملاحة» 0.4%.

سوق أبوظبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.59% إلى مستوى 4569.9 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والتأمين والطاقة والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك 0.98% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.88% و«أبوظبي التجاري» 2.09% و«أبوظبي الإسلامي» 0.75%.

وزاد قطاع الطاقة 2.19% بفعل ارتفاع «دانة غاز» 3.52% و«أدنوك للتوزيع» 2.21% فيما استقر «طاقة» عند إغلاقه السابق.

وعلى العكس، انخفض قطاع العقار 1.6% مع انخفاض «الدار» 1.89% إثر عمليات جني أرباح منطقية تعرض لها السهم، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 2.8%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.68% بعد هبوط «إشراق» 4.92% و«العالمية القابضة» 0.11% و«الواحة كابيتال» 2.66%. يأتي ذلك مع استقر سهم «اتصالات» القيادي في السوق من دون تغيير يذكر.

الجنسيات

على مستوى التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 47 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.67 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و45.23 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 47 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 900 ألف درهم محصلة بيع العرب و46 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 57.89 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 57.89 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 860 ألف درهم محصلة بيع العرب و1.03 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و56 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

تباين أداء المحافظ الاستثمارية ليتجه نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 5.6 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجه نحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 17.74 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بسوق دبي بصافي استثمار 5.6 مليون درهم محصلة بيع، في حين اتجهوا نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 17.74 مليون درهم محصلة شراء.



توجه السيولة



تصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة قدرها 76.65 مليون درهم، وأقفل عند 2.96 درهم، ثم «جي إف إتش» بتداولات قيمتها 30.34 مليون درهم، مغلقاً عند 0.633 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار العقارية» ب107 ملايين درهم مغلقاً عند 2.08 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بعد استقطابه 101.4 مليون درهم ليغلق عند 36.22 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات قدرها 63.2 مليون درهم، وأقفل عند 11.5 درهم.

وسجل «أمان» الارتفاع الأكثر في سوق دبي وبالحد الأعلى 14.97% ليغلق عند 0.522 درهم، فيما سجل «المصرف الخليجي التجاري» التراجع الأكثر وبالحد الأقصى للنزول 5% مغلقاً عند 0.361 درهم.

أما من حيث الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي، جاء في المقدمة «بلدكو» ليصعد بالحد الأعلى 14.94% مغلقاً عند 0.277 درهم، وفي المقابل كان أكثر المتراجعين سهم «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» وبالحد الأقصى 5% إلى مستوى 0.76 درهم.