«شمس» تؤهل جيلاً جديداً من المؤثرين في الإعلام الاجتماعي

أعلنت «شمس» للخدمات الإعلامية، إحدى الشركات التابعة لمدينة الشارقة للإعلام (شمس)، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة «أومنيس ميديا»، المتخصصة في تطوير وإدارة الحلول الرقمية الإعلامية والتسويقية، بهدف التعاون في تطوير وتشغيل منصة «أومنيس إنفلونسرز» الرقمية على الصعيدين المحلي، والعالمي.

وستعمل المنصة على تأهيل جيل جديد من المؤثرين على شبكات الإعلام الاجتماعي من خلال برامج أكاديمية معتمدة، وأخرى مهنية ستقدمها مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، والعمل على صقل وتدريب المؤثرين والمتخصصين في قطاعات عدة للارتقاء بالعمل التسويقي الذي يقدمونه. كما ستتضمن منصة «أومنيس إنفلونسرز» على سوق رقمية مفتوحة للتعريف بالمؤثرين والتسويق لهم، وبالتالي تعزيز العلاقة المباشرة ما بين المؤثرين ومختلف قطاعات الأعمال محلياً، وعالمياً.

وستمكن منصة أومنيس إنفلونسرز قطاعات الأعمال من التعامل مع مختلف المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في جميع دول العالم، وإجراء حملات تسويقية باستخدام المؤثرين المقترحين من قبل المنصة، والمتماشية مع متطلبات وتوجهات العملاء باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، ومحرك البحث المتقدم الذي سيسهل على المستخدم اختيار المؤثرين المتوافقين مع طبيعة أعمالهم والجمهور المستهدف.



مزاولة المهنة



وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): لقد أصبح التسويق من خلال المؤثرين من أهم أداوت التسويق الحديثة التي تشهد نمواً ملحوظاً عاماً بعد عام، الأمر الذي دعا دولة الإمارات إلى وضع قوانين منظمة لأعمال المؤثرين، وكنا في مدينة الشارقة للإعلام (شمس) سباقين في منح تراخيص مزاولة هذه المهنة، واليوم ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة «أومنيس ميديا» نسعى إلى تقديم يد العون والمساعدة للجيل الجديد الراغب في امتهان هذا النشاط من خلال ما سنقدمه من برامج أكاديمية للمستجدين وبرامج تدريبية متخصصة للمؤثرين الحاليين الراغبين في تنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.

وأضاف المدفع: ستعمل مدينة الشارقة للإعلام على منح منتسبي منصة «أومنيس إنفلونسرز» أسعار تفضيلية للراغبين في الحصول على رخصة مزاولة نشاط المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب ما هو معمول به في دولة الإمارات، كما أن المؤشرات تشير إلى أن عدداً من دول المنطقة ستخطو هذه الخطوة أسوة بدولة الإمارات في سبيل تنظيم أعمال المؤثرين والعلاقة ما بين الأطراف.

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حاضنة الابتكار والإبداع



وأشار المدفع إلى أن مدينة الشارقة للإعلام (شمس) أُسست لتكون مدينة حاضنة للابتكار والإبداع، وتحرص على انتهاج خطط وشراكات استراتيجية مدروسة لدعم المواهب الشابة وصقل المهارات، من خلال توفير دورات أكاديمية ومهنية وتدريبية متنوعة وورش عمل إبداعية ومهنية وفنية، ودمجها في قطاعات الأعمال لتنفيذ الحملات الإعلامية التوعوية والتنموية، لخدمة وبناء المجتمع الذي نتطلع إليه.



تنمية المهارات



من جهته، قال فهد الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس ميديا: سعداء بالدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة شمس للخدمات الإعلامية، لتطوير وتشغيل منصة «أومنيس إنفلونسرز» الواعدة، والتي ستفتح الباب أمام العديد من الشباب من الحصول على فرص متساوية في تنمية مهاراتهم وأعمالهم ضمن هذا القطاع المتنامي.

وأضاف الذيب: بحسب استطلاع للرأي نشره موقع ستاتيستا العالمي أواخر العام الماضي، فإن 36% من المختصين في مجال التسويق تعاونوا مع مؤثرين صغار في حملاتهم التسوقية، في حين قام 30% من المسوقين المشاركين في الاستطلاع بالعمل مع المشاهير والمؤثرين الكبار، ما يدل على الأهمية المتزايدة لدور المؤثرين في الترويج للعلامات التجارية والتأثير في الجمهور على اختلاف شرائحه.