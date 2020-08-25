شكرا لقرائتكم خبر عن «ستاندرد أند بورز» و«ناسداك» عند مستويات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع مستويات قياسية مرتفعة، في جلسة مطلع الأسبوع، بعد أن وافقت هيئة الرقابة الدوائية الأمريكية على استخدام بلازما الدم لعلاج مرضى كوفيد-19 وبفضل تقرير بأن إدارة ترامب قد تسرع عملية اعتماد لقاح محتمل.
وارتفع ستاندرد أند بورز 20.93 نقطة بما يعادل 0.62% ليصل إلى 3418.09 نقطة، وتقدم ناسداك 137.45 نقطة أو 1.22 في المئة مسجلاً 11449.25 نقطة، وصعد داو جونز 277 نقطة أو حوالي 1% إلى 28205 نقاط. ودفع ارتفاع لا يمكن إيقافه على ما يبدو في أسهم التكنولوجيا الرئيسية الأسبوع الماضي ستاندرد أند بورز إلى مستويات أعلى من الرقم القياسي السابق الذي سجله قبل الوباء.
وقفزت أسهم أبل بأكثر من 8% الأسبوع الماضي قبل تجزئة الأسهم 4 مقابل 1، ما رفع مكاسبها لعام 2020 إلى ما يقرب من 70%. واستمرت المكاسب يوم الاثنين مع ارتفاع السهم.
وحقق مؤشر ناسداك مكاسب متتالية، استمرت 6 أسابيع، وبلغت مكاسبه منذ مطلع العام 26%.
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