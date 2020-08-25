الذهب يهبط مع تعزز الشهية للمخاطرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب، أمس الاثنين، مع تحسن الشهية للمخاطرة بعد أن وافقت هيئة الدواء الأمريكية على استخدام بلازما الدم للمتعافين من مرض «كوفيد-19» كخيار علاجي، في حين ارتفع الدولار.
وبحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.4% إلى 1932.48 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1910.99 دولار، يوم الجمعة الماضي. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1942.60 دولار.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية، «الأنباء الإيجابية المتعلقة بالفيروس تضغط بعض الشيء على المعنويات في الوقت الحالي إذ ساعدت الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر على الارتفاع اليوم،»، مضيفاً أن الذهب يتوقف لالتقاط الأنفاس قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع جاكسون هول.
ونزلت الفضة 1.6% إلى 26.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5% ليسجل 913.61 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 2158.65 دولار للأوقية.
(رويترز)
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