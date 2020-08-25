الدولار يتراجع وارتفاع العملات عالية المخاطر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزل الدولار في التعاملات المبكرة بلندن، أمس الاثنين، في حين ارتفعت العملات عالية المخاطر والأسهم الأوروبية عند الفتح، وعزا بعض المحللين تحسن المعنويات إلى إقرار الولايات المتحدة علاجاً لمرضى «كوفيد- 19».

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 800 ألف شخص في أنحاء العالم، وتخطت الوفيات في الولايات المتحدة 170 ألفاً. وأمس الأول الأحد، سمحت البلاد باستخدام بلازما الدم من المرضى المتعافين كعلاج.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار أثناء الليل لكنه نزل حين فتحت الأسواق في أوروبا، منخفضاً نحو 0.1 في المئة إلى 93.105 بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 في المئة مقابل نظيره الأمريكي إلى 0.71785، ولم يتأثر بإعلان وزارة الخزانة أن نسبة البطالة الفعلية سترتفع لأكثر من 13 في المئة في البلاد. وزاد اليورو نحو 0.1 في المئة إلى 1.18075 دولار. وفي الأسبوع الماضي، تفوق الدولار على العملة الموحدة للمرة الأولى منذ منتصف يونيو/ حزيران مع تحسن أنشطة الشركات في الولايات المتحدة، في حين أظهرت المسوح في أوروبا تعثر التعافي الاقتصادي.

ولم يرتفع الدولار النيوزيلندي مثل العملات عالية المخاطر الأخرى، ونزل 0.1 في المئة مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.6532. (رويترز)