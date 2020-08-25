الشحن الجوي عبر «الإمارات» و«الاتحاد» يتجاوز «كوفيد-19»

قال مشاركون خلال الندوة الافتراضية «مرئيات الخمسين سنة القادمة لقطاع الطيران»، بعنوان: «آفاق الشحن الجوي»، والتي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني، إن «الإمارات للشحن الجوي» و«الاتحاد للشحن» استطاعتا تجاوز التأثيرات التي خلّفها «كوفيد-19» على قطاع النقل الجوي؛ من خلال بناء شبكات وجهات عالمية؛ لضمان نقل المواد والسلع الأساسية والطبية والأغذية من وإلى دولة الإمارات ودول العالم.

وأضافوا: إن قطاع الشحن الجوي واجه تحدياً كبيراً خلال «كوفيد-19»؛ بسبب نقص السعة الاستيعابية للشحن في ظل تعليق رحلات الركاب على المستوى العالمي، والتي تساهم بالحصة الأكبر من حجم الشحن المنقول، مما دفع شركات الطيران إلى تسيير طائرات المسافرين الخالية؛ لتوفير سعة إضافية للشحن.



بناء شبكة سريعة للشحن

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وأكد نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، أن قطاع الشحن الجوي مر بفترة صعبة خلال جائحة كورونا «كوفيد-19»؛ بسبب توقف رحلات الركاب فترة الإغلاق، مما قلص السعة الاستيعابية للشحن الجوي، وخاصة أن 70% من عمليات الشحن في الناقلة تقوم على رحلات الركاب.

وقال سلطان: إن الناقلة عملت على بناء شبكة سريعة للشحن الجوي؛ من أجل ضمان تدفق السلع والمواد الأساسية في دولة الإمارات، وتأمين المواد الضرورية والأدوية ومعدات الحماية الشخصية التي شهدت طلباً كبيراً في دول العالم، مضيفاً: إنه تم إيجاد حلول سريعة؛ لتوفير السعة؛ مثل: تسيير رحلات الركاب للشحن الجوي.

وأشار سلطان إلى أنه تم بناء هذه الشبكة خلال فترة قصيرة؛ حيث تم تشغيل 50 محطة في إبريل/نيسان، ونحو 75 محطة في مايو/أيار ويونيو/حزيران و100-115 محطة في العالم.

وأوضح سلطان: إن العديد من الدول اعتمدت على الشحن الجوي بشكل رئيسي، وكان من المهم توفير السعة المطلوبة في هذه الدول خلال فترة

كوفيد 19؛ من أجل المساعدة في تصدير البضائع من الأسواق المنتجة.

وعن مجال الاستثمار في قطاع الشحن، قال سلطان: إن المرحلة المقبلة سوف تشهد إقبالاً كبيراً على التجارة الإلكترونية من قبل الشركات العالمية الكبرى وحتى المتوسطة والصغيرة، والتي بإمكانها استخدام شبكة رحلات الناقلات الوطنية.

وأوضح: إن شركات كبرى عالمية؛ مثل: «أمازون» و«علي بابا» تنظر إلى دولة الإمارات ودبي؛ لتعزيز تواجدها لتغطية متطلبات عملائها في مناطق مختلفة.

ولفت سلطان إلى دور الحكومة الفعّال في دعم عمليات الشحن الجوي؛ من خلال تأمين حقوق النقل من قبل الهيئة العامة للطيران المدني خلال فترة كوفيد 19، إضافة إلى دورها في البنية التحتية، وخلق البيئة المناسبة والتشريعات والقوانين.



التحول الرقمي



ومن جانبه، أكد بدر العلي مدير تجاري أول الإمارات الشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في «الاتحاد للشحن»، أن التحول الرقمي؛ مكن من تجاوز تحديات كورونا «كوفيد-19» الذي أثرت في قطاع النقل الجوي. وقال: إن جاهزية مجموعة الاتحاد للطيران والشركاء الاستراتيجيين في دولة الإمارات؛ ساهمت في استمرارية الأعمال. وأضاف العلي: إن السعة المتوفرة للشحن الجوي كانت من أكبر التحديات؛ بسبب توقف رحلات الركاب التي تشكل 70% من عمليات الشحن على متن طائرات الركاب، مشيراً إلى أنه من خلال التخطيط المسبق، وسرعة اتخاذ القرار داخلياً في المجموعة، قمنا بتسيير أول رحلة للركاب، مخصصة للشحن خلال أول 24 ساعة من تعليق الرحلات، وفي نفس الأسبوع تم وضع شبكة لخطوط التجارة الرئيسية.

وأضاف: إن التركيز انصب على قطاعات معينة مثل: نقل المواد والمعدات الطبية، وعملنا بشكل مباشر مع الجهات الحكومية؛ لضمان استقرار الأمن الغذائي في الدولة، مشيراً إلى وجود تنسيق مباشر مع الجهات الحكومية؛ لنقل المساعدات الطبية في دول العالم أيضاً. وأكد أن «الاتحاد للشحن» تجاوزت هذا التحدي بامتياز.

وعن مستقبل الشحن الجوي ودور التكنولوجيا في القطاع، قال العلي: إن التكنولوجيا والتحول الرقمي يعد أمراً أساسياً في قطاع الطيران، مشيراً إلى أن شركات الطيران التي لن تواكب التغييرات في التحول الرقمي؛ سوف تتأخر، وتواجه صعوبات في المستقبل.

وقال: إن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي في جميع القطاعات؛ حيث إن الأتمتة والذكاء الاصطناعي هما الأساس في تطوير أي قطاع.

وأضاف: إننا بدأنا منذ 2018 بالتحول الرقمي بشكل كبير؛ من خلال الموقع والمنصة والحجوزات وبوالص الشحن الإلكترونية، وهذا أكبر دليل على نجاح التحول، في ظل القيود؛ بسبب «كوفيد-19»، والمحافظة على استمرارية الأعمال.

وقال: إن الاتحاد للشحن حققت خلال هذه الفترة أعلى أرقام في تاريخ الشركة من ناحية الدخل واستمرارية الأعمال وحجم الأعمال.