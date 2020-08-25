شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة هونج كونج تنعـش عقـارات لنـدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن أزمة هونج كونج نهمة على القطاع العقاري في لندن، حيث شهدت العاصمة البريطانية ارتفاعاً في عمليات شراء المنازل من قبل سكان هونج كونج الذين يفضلون الاستقرار في لندن وضواحيها، بعد أن أقرت الصين رسمياً قانون الأمن القومي، خاصة بعد أن عرضت بريطانيا على أكثر من 3 ملايين من سكان هونج كونج في يوليو الماضي جوازات سفر بريطانية وبالتالي الجنسية.
وأظهرت بيانات «نايت فرانك» أن حاملي جنسية هونج كونج أصبحوا خامس أكبر المستثمرين الأجانب في وسط لندن بعد الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا، وبنسبة 4% من المشتريات العقارية مقارنة ب 2.5% فقط في 2016.
وتتراوح أسعار المنازل التي تلقى اهتمام المستثمرين من هونج كونج من 300 ألف إلى 50 مليون جنيه استرليني.
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