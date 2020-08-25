«ماركس وسبنسر» تطلق متجراً مؤقتاً في «نخيل مول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت ماركس وسبنسر، علامة التجزئة البريطانية، عن افتتاح أول متاجرها المؤقتة في نخيل مول وسط نخلة جميرا، حيث سيتاح أمام العملاء لغاية يناير/ كانون الثاني 2021 فرصة التسوق والاستمتاع بباقة مذهلة من أشهى الوصفات التي تقدمها العلامة. حيث يقدّم المتجر من موقعه في الطابق الأول من المول أكثر من 500 منتج من مجموعة ماركس وسبنسر للمأكولات.

وقال نك بيتي، المدير العام لعلامة ماركس وسبنسر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يسعدنا أن ننقل تجربة علامتنا إلى سكان نخلة جميرا لأول مرة، فقد تعاونا عن كثب مع الفريق المميز لدى نخيل مول لافتتاح المتجر لنقدّم لزواره تشكيلة مختارة من منتجات ماركس وسبنسر المفضلة لديهم. ولا شكّ في أن تواجدنا ضمن هذا المول سيدخل السعادة إلى قلوب عملائنا في محيطه، وسيضمن لهم الاستمتاع بقائمة المأكولات الجديدة التي سنوفرها لهم.