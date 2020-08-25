النفط يرتفع مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط الخام، أمس الاثنين، مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج النفط هناك، ووسط تفاؤل حيال فيروس كورونا بعدما سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام بلازما الدم من مرضى متعافين كخيار علاجي.

وصعدت العقود الآجلة لبرنت 9 سنتات، بما يعادل 0.2% إلى 44.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات، أو 0.2% أيضاً إلى 42.43 دولار للبرميل.

وأمس الأول الأحد، هب الإعصار ماركو، والعاصفة المدارية لورا على الكاريبي، وخليج المكسيك، ما اضطر شركات الطاقة لسحب العمال من المنصات البحرية ووقف إنتاج النفط.

وأوقف المنتجون 58% من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك و45% من إمدادات الغاز الطبيعي، أمس الأول الأحد. وتسهم المنطقة بنسبة 17% من إجمالي إنتاج النفط الأمريكي و5% من إنتاج الغاز الطبيعي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، «أسعار الخام ارتفعت لأن المتاعب المزدوجة في الأطلسي قد تفضي إلى تعطيلات ضخمة لعمليات النفط في خليج المكسيك. لكن من المرجح أن تكون مكاسب النفط خافتة لأن عدم التيقن المتعلق بالفيروس مازال يلقي بظلاله على توقعات الطلب على الخام.» (رويترز)