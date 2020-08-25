شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الغاز الطبيعي الأمريكي الأعلى في 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، مع تسبب عواصف مدارية في خليج المكسيك في كبح الإنتاج، على الرغم من استمرار زيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وقال المكتب الاتحادي لسلامة وحماية البيئة، الأحد، إن شركات الطاقة أوقفت 44.6%، أو 1.205 مليار قدم مكعبة يومياً من إنتاج الغاز الطبيعي، بسبب تهديد العواصف في خليج المكسيك.
وتتجه صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال نحو الصعود في أغسطس/آب، للمرة الأولى في ستة أشهر. (رويترز)
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