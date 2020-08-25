عقود الغاز الطبيعي الأمريكي الأعلى في 9 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، مع تسبب عواصف مدارية في خليج المكسيك في كبح الإنتاج، على الرغم من استمرار زيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وقال المكتب الاتحادي لسلامة وحماية البيئة، الأحد، إن شركات الطاقة أوقفت 44.6%، أو 1.205 مليار قدم مكعبة يومياً من إنتاج الغاز الطبيعي، بسبب تهديد العواصف في خليج المكسيك.

وتتجه صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال نحو الصعود في أغسطس/آب، للمرة الأولى في ستة أشهر. (رويترز)