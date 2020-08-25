«صندوق خليفة» يدعم 3 شركات وطنية ضمن مبادرة «فرانشايز»

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن الانتهاء من إطلاق مبادرة حقوق الامتياز «فرانشايز» لعام 2019-2020، التي تضمنت تمكين 3 شركات وطنية تحت مظلته من التحول إلى شركات عالمية قادرة على منح حقوق امتياز علامتها التجارية خارج الإمارات بكلفة إجمالية بلغت نحو 775 ألف درهم.

فقد مكن الصندوق كلاً من شركات «أماريليس فلاورز» و«رفيج» و«رولينج ويلز»، من إتمام إجراءات منح حقوق امتياز علاماتها التجارية بعدما زودها بحزمة من الدعم والتسهيلات شملت التخطيط الاستراتيجي وإصدار الوثائق القانونية ودليل تشغيل حقوق الامتياز على أن يواصل الصندوق تقديم الدعم والاستشارات لها لمدة عام كامل.

كان صندوق خليفة قد تعاون مع «فرانكورب» في إطلاق مبادرة حقوق الامتياز «الفرانشايز» التي تطلق بشكل سنوي متواصل منذ عام 2013 لتسهيل توسع الشركات الوطنية الناجحة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وفي السنوات الماضية ساعد صندوق خليفة في منح الامتيازات والحقوق ل 12 شركة مختلفة من خلال تزويدها بالأطر القانونية والتشغيلية والتسويقية اللازمة.



تطبيق رقمي



وخلال هذا العام، ساعدت مبادرة حقوق الامتياز كلاً من «أماريليس فلاورز» وهي شركة لتنسيق الزهور تستورد زهوراً عالية الجودة، و«رفيق» وهو تطبيق رقمي بواجهة سهلة الاستخدام يجمع فنيي الصيانة بالعملاء الراغبين بالحصول على خدمات التحسينات المنزلية، و«رولينج ويلز» وهي أول حلبة للتزلج على الجليد في الإمارات توفر أرضية تزلج محمولة للأحداث المقامة في الهواء الطلق.

ًوقالت موزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «ملتزمون في صندوق خليفة بدعم وتوجيه ورعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة ابتداء من مرحلة إطلاق فكرة المشروع وصولاً إلى منح حقوق الامتياز.. إن إصدار هذا العام من مبادرة حقوق الامتياز «فرانشايز» التي أطلقها الصندوق حققت نجاحاً كبيراً وأصبحت العديد من الشركات المملوكة والمدارة في الدولة مستعدة حالياً لخوض تجربة عالمية والبدء في توسيع أعمالها بشكل كامل».

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تنويع مصادر الاقتصاد



وأكدت الناصري أن الصندوق يسعى للمساهمة بقوة في تنويع مصادر اقتصاد الدولة من خلال الارتقاء بأداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها لكيانات عالمية مرموقة.

من جهتها قالت ليلى الملا، مؤسس علامة «أماريليس فلاورز»: «قدم لنا صندوق خليفة الدعم الذي نحتاج إليه للوصول إلى المستوى المتقدم في عملياتنا التجارية.. إن التوجيه والإرشاد من الصندوق ساعدنا في التوجه نحو العالمية عن طريق حقوق الامتياز وأصبح لدينا الآن آلية نموذجية للعمليات وخطط عمل تساعدنا في توفير أفضل الخدمات لعملائنا».

وقال خميس الشرياني مؤسس «رفيج»: «بفضل مبادرة «فرانشايز» والدعم المالي والتوجيه المستمر من صندوق خليفة تمكنت من تحقيق رؤيتي في إطلاق «رفيج»، الذي أصبح تطبيقاً رائداً في مجال توفير الخدمات المختلفة وكسب ثقة العملاء في فترة زمنية قصيرة.. ونتطلع حاليا للتوسع في مصر والسعودية، والمزيد من دول المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة.».



مفهوم جديد للترفيه



وقالت إسراء السقال، المؤسس المشارك لعلامة «رولينج ويلز»: «تمكنت بفضل الدعم المقدم من الصندوق من إطلاق رولينج ويلز، وهو مفهوم جديد في قطاع الترفيه للأطفال يعتمد على إنشاء أماكن تزلج آمنة ومبهجة تمكنهم من التفاعل مع بعضهم البعض والمحافظة على لياقتهم البدنية.».

وأضافت السقال: «افتتحنا فرعنا الأول في عام 2017 ولدينا الآن فرعان في أبوظبي.. وقررنا توسيع علامتنا التجارية من خلال توقيع عقود أخرى ستساعدنا على التوسع في جميع أنحاء الإمارات.. نجحنا في إبرام أول عقد لنا والحصول على فرعنا الأول في وقت سابق من هذا العام ونتوقع افتتاح الفرع الثالث لعلامة رولينج ويلز في ياس مول عام 2021».(وام)