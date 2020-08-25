بينج يدعو إلى دفع النمو الاقتصادي بالابتكار التكنولوجي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقل التلفزيون الحكومي في الصين، عن الرئيس شي جين بينج، قوله: إن بلاده ستعزز جهود الابتكار التكنولوجي؛ للنهوض بنمو اقتصادي عالي الجودة؛ عبر حشد الموارد الوطنية، وجلب فرق بحثية على مستوى عالمي.

وأضاف شي خلال منتدى للاقتصاديين والباحثين، إن بكين ستسمح بمزيد من الانفتاح لاقتصادها، وستشارك بفاعلية في إصلاح طريقة إدارة الاقتصاد العالمي؛ من أجل الوصول إلى نظام أكثر عدلاً. (رويترز)

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