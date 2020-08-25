تخريج الدفعة الأولى لبرنامج «أدنوك» لتأهيل الكوادر المواطنة

أنهى 254 موظفاً من الكوادر الوطنية في «أدنوك للتوزيع» برنامجاً تدريبياً لتولي مناصب قيادية في شبكة محطاتها المنتشرة في جميع أنحاء الدولة ضمن برنامج «طموح» بالتعاون مع كليات التقنية العليا.

ويعد «طموح» برنامجاً تدريبياً متخصصاً في إدارة الخطوط الأمامية، يقوده مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت)، الذراع التدريبية لكليات التقنية العليا، والذي تولّى تأهيل 75 امرأة و179 رجلاً من الكوادر المواطنة لشغل أدوار قيادية في محطات أدنوك للتوزيع.

وأكمل المنتسبون للبرنامج الدراسة إلكترونياً حرصاً على سلامتهم خلال جائحة فيروس «كوفيد19»، وقد تضمنت مهارات القيادة والإدارة، التعامل مع الآخرين، والتمويل، والعمليات، والموارد البشرية والمبيعات والتسويق. بالإضافة إلى ذلك، أتم الطلاب التدريب العملي في محطات أدنوك للتوزيع في جميع أنحاء الدولة.

وخلال حفل أقيم لتكريم خريجي برنامج «طموح»، أثنى كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي ل«مجموعة أدنوك» وحسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم بالدولة، على جهود الخريجين وتفوقهم.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: «إن تطوير موظفينا جزء لا يتجزأ من جهودنا المستمرة للنمو والنجاح مستقبلاً، ونواصل التزامنا بتطوير كوادرنا المواطنة ضمن جهودنا لتطبيق رؤية الإمارات 2021. قمنا بابتكار برنامج «طموح» تلبيةً للاهتمام الذي أظهره موظفونا المواطنون في شغل أدوار قيادية في الخطوط الأمامية لشبكتنا الواسعة من محطات الوقود ومحلات البيع بالتجزئة».

وعبر الشامسي عن سروره للتعاون مع كليات التقنية العليا لتحقيق ذلك الهدف من خلال خبرتها الواسعة في وضع مناهج خاصة لتطوير كوادرنا المواطنة لدعمهم في التطوّر الوظيفي. كما أتطلع لمتابعة نجاح أول دفعة من خريجي «طموح» في رحلتهم نحو التميّز والتي سعوا لها بكل جد ومثابرة.

ومن جانبه، ثمن الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، تعاون الكليات من خلال مركز التفوق «سيرت» مع شركة «أدنوك للتوزيع» بهدف تأهيل وتدريب الكوادر العاملة لديها لتولي أدوار جديدة في سوق العمل، بما يعكس حرص الجانبين على العمل معاً للحفاظ على كافة العناصر المواطنة العاملة وتمكينها من المهارات المطلوبة وفق متغيرات سوق العمل بما يضمن أخذهم لمواقعهم المناسبة في العمل ويعزز من أدائهم وانتاجيتهم، مشيراً إلى أن توفير فرص التعليم والتدريب لكل عنصر مواطن لضمان عدم هدر أية طاقات وطنية إنما هو من الركائز الأساسية لخطة «الجيل الرابع» لكليات التقنية العليا والتي تدعم بشكل كبير جهود التوطين بالدولة.