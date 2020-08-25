مواقف الطاقة الشمسية في دبي تخفض 3000 طن كربون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت كل من مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومدينة دبي للتعهيد، عن اكتمال العمل على مشروعين لمواقف السيارات يشملان ألواح طاقة شمسية وتولد إجمالي 4.25 جيجاواط من الكهرباء النظيفة سنوياً، أي ما يكفي لتزويد الطاقة ل350 منزلاً، ما يقلل 3000 طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ويتم تركيب المشروعين اللذين يعملان بالطاقة الشمسية في مجمعي الأعمال ضمن إطار شراكة استراتيجية مع شركة إينوفا، وذلك بهدف تطوير بنية تحتية متقدمة ومستدامة في ذات الوقت، بحيث يتم استخدام المزيد من الطاقة المتجددة في هذين المجمعين.

وتضم المظلة الشمسية الضخمة في مدينة دبي للتعهيد 4170 لوحاً شمسياً، وتتمتع باستطاعة 1.6 ميجاواط في ساعات الذروة، وتستطيع تلبية 98% من احتياجات الطاقة في المجمع وخفض ما مقداره 1250 طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتسهم المظلة الشمسية في مدينة دبي الأكاديمية العالمية واستطاعتها 1.1 ميجاواط في ساعات الذروة، في تلبية نحو خُمس احتياجات استهلاك الكهرباء في المجمع، وهو ما يخفض 1800 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وقد اكتملت أعمال التركيب خلال ثمانية أسابيع وستوفر طاقة شمسية نظيفة ل12 مبنى جامعياً ضمن المدينة التي تشكل مركزاً إقليمياً لأبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية.

ويضم المشروعان معاً أكثر من 7 آلاف لوح شمسي، ويغطيان مساحة إجمالية تزيد على 14 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة ملعبين ونصف لكرة القدم.