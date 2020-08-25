شركة في دبي تعتمد الأساور «منعاً للإحراج» في عالم ما بعد كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع عودة حوالي 100 موظف للعمل في مكتب شركة إعلامية في دبي، وجد المديرون ضالتهم في استخدام الأساور كوسيلة لتجنب الارتباك والحرج بخصوص إرشادات التباعد الاجتماعي. وترمز الأساور بألوانها المختلفة، إلى الطريقة التي يرغب بها الموظف في التعامل مع الآخرين.

وفي حفل استقبال لمجموعة «كرييت ميديا جروب»، يمكن للموظفين الاختيار بين أسورة المعصم الخضراء للإشارة إلى أنهم مستعدون للتحية بالملامسة بقبضات الأيدي، والصفراء التي تعني الاستعداد للحديث دون ملامسة. أما السوار الأحمر فيعني أن الموظف يريد الاحتفاظ بمسافة بينه وبين الآخرين.

وقال توم أوتون، العضو المنتدب في الشركة: «يمكن لأي شخص الدخول إلى حفل الاستقبال، واختيار أحد هذه الأشرطة ووضعها حول معصمه، لإعطاء إشارة واضحة جداً لأي إنسان يتعامل معه حول المدى المسموح به للاقتراب»، فقد تكون للأفراد وجهات نظر متباينة حول طريقة التصدي لمرض «كوفيد ـ 19».

وقال أوتون: «في ما يتعلق بالاختيار الشخصي لا توجد طريقة سهلة ليعرف بها الناس من أين أتى هذا أو ذاك».

وفي مبنى «كرييت ميديا جروب»، يشعر بعض الموظفين بالارتياح إزاء عودة الحياة الاجتماعية والعمل من المكاتب، لكن البعض الآخر لا يزالون يتوخون الحذر.

وقال محمد أبو يوسف، مدير وسائل التواصل الاجتماعي في الشركة، وهو يشير إلى السوار الذي اختاره لنفسه باللون الأصفر: «أعمل في مجال التصوير ونقابل كثيرين ولحماية عائلتي أريد أخذ الاحتياطات اللازمة». (رويترز)