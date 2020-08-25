خبراء يتوقعون انكماش اقتصاد البرازيل 9.4% في الربع الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن اقتصاد البرازيل من المرجح أنه هبط 9.4 بالمئة في الربع الثاني من العام تحت تأثير تفشي فيروس كورونا في البلاد، وهو ما سيكون أسوأ أداء فصلي على الإطلاق لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وسجلت البرازيل أكثر من 3.6 مليون إصابة بالفيروس منذ بدأت الجائحة، وهو أكبر انتشار لفيروس كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 33 خبيرا اقتصاديا أن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أنه هبط بنسبة 9.4 بالمئة على أساس فصلي في الفترة من أبريل /نيسان إلى نهاية يونيو /حزيران، بعد تراجع بلغ 1.5 بالمئة في الربع الأول. وتراوحت التوقعات من -7.5% إلى -13.6%.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة البرازيلية أحدث بيانات للناتج المحلي الإجمالي في أول سبتمبر /أيلول.

(رويترز)