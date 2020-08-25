أعداد السياح الأجانب إلى تايلاند تهوي 71%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات أن أعداد السياح الأجانب الزائرين لتايلاند وإنفاقهم، هبطا حوالي 70 في المئة على أساس سنوي، في الأشهر السبعة الأولى من العام، مع تضرر القطاع بشدة من إغلاق الحدود بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

وبلغت أعداد السياح الأجانب في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية يوليو/تموز 6.69 مليون بانخفاض قدره 71 بالمئة على أساس سنوي، بينما تراجع إنفاق السياح 70.4 بالمئة عن مستواه قبل عام إلى 332 مليار بات (10.56 مليار دولار).

ولم تستقبل تايلاند، التي سجلت مستوى قياسياً لأعداد السياح بلغ 39.8 مليون العام الماضي، أي زائرين أجانب منذ إبريل/نيسان عندما فرضت حظراً على السفر. وفي يوليو/تموز 2019 وحده، سجل البلد الواقع في جنوب شرق آسيا 3.33 مليون سائح أنفقوا حوالي 167 مليار بات.

وفي الربع الثاني من العام، انكمش اقتصاد تايلاند المعتمد على السياحة بأعمق وتيرة سنوية منذ الأزمة الآسيوية لعام 1998 مع تضرر السفر العالمي بشدة من الجائحة. (رويترز)