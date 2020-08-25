دبي تستقطب علامات «ناثنز فيمس» الأمريكية إلى المنطقة

أعلنت شركة «ناثنز فيمس»، الأمريكية العالمية التي تدير سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة المتخصصة في وجبات النقانق التقليدية الشهيرة، وتخدم نيويورك منذ أكثر من 100 سنة، عن نيتها التوسع في دبي والشرق الأوسط؛ من خلال مجموعة متنوعة من الشراكات والصفقات؛ تهدف إلى جلب العلامة التجارية الشهيرة إلى عشاق النوع في أنحاء المنطقة.

كما أعلنت «ناثنز فيمس» أيضاً، غداة الإعلان عن تعاقدها مع شركة «ميزان» القابضة لإنتاج النقانق الحلال وتوزيعها في المنطقة، عبر شركة خزان للحوم، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة «ميزان» القابضة، عن نيتها جلب واحد من التقاليد الأمريكية التي شكلت مادة دسمة للقصص والأساطير، وهي مسابقة «ناثنز فيمس» لأكل سندويشات «الهوت دوغ» إلى دبي؛ حيث ستعمل على تنظيم تصفيات إقليمية في الأشهر المقبلة.

وقال جيمس ووكر، نائب الرئيس الأول لمطاعم «ناثنز فيمس» في هذا السياق: «يشعر فريقنا بالحماس الشديد لفرص النمو والإمكانات الوافرة التي نراها متاحة لسلسلة مطاعم «ناثن فيمس» في دبي، وبشكل خاص بعد الرحلة التي قمنا بها إلى هناك قبل نحو أسبوعين فقط». وأضاف: «لقد حققنا تقدماً مبهراً مع بعض الشركاء الرائعين، ونتطلع إلى تنمية علامتنا التجارية في المنطقة، والتأسيس لمجموعة جديدة من عشاق «ناثنز فيمس» في الشرق الأوسط بالتالي، من الطبيعي أن نُرفق هذا النمو بجلب مسابقة أكل «الهوت دوغ» ذات الشهرة العالمية إلى دبي، ونتطلع إلى إيجاد المكان الرائع والشركاء المناسبين؛ لكي نجعل منها حقيقة واقعة».

وتعمل «ناثنز فيمس» حالياً على استجلاب العروض؛ بحثاً عن المواقع المناسبة لإقامة فعالية التصفيات الاقليمية لمسابقة أكل سندويشات «الهوت دوغ» والجهات الراغبة برعايتها في دبي. وستكون المسابقة أول مسابقة دولية تُنظّم باستخدام النقانق الحلال 100% على الإطلاق. تجدر الإشارة إلى أن الفائز والفائزة سينضمان إلى أبرز المتنافسين النهمين في العالم؛ للمشاركة في المسابقة الكبرى التي ستُقام في 4 يوليو/ تموز 2021 في كوني آيلاند، في نيويورك.

إضافة إلى ذلك، تعلن شركة «ناثنز فيمس» أيضاً عن تطور جديد هذا الشهر في شراكتها مع شركة «كيتوبي» لخدمات المطابخ التي تتخذ من دبي مقراً لها، مع بدء عمليات التسليم في جميع أنحاء المنطقة. ومن المقرر أيضاً انطلاق عمليات التوزيع في محال البقالة والخدمات الغذائية خلال عام 2020، بما في ذلك «خدمة عربات الهوت دوغ» في عدد من الأماكن الشعبية في جميع أنحاء دبي.